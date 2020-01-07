كورية الجنوبية مستعدة تماما للتعامل مع تداعيات التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط

2020/01/07 | 11:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…كشفت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، انها تنظر في الاستعانة باحتياطيات النفط إذا تفاقم التوتر في الشرق الأوسط.وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن نائب وزير المالية كيم يونغ-بوم في اجتماع مع نواب الوزراء المعنيين بالاقتصاد صباح اليوم إن “الحكومة الكورية الجنوبية مستعدة تماما للتعامل مع تداعيات التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط”.وأضاف أن “الحكومة […]

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