إيران تلوّح باستهداف /290/ موقعاً أميركياً

2020/01/07 | 11:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق رد الرئيس الإيراني #حسن_روحاني، على تهديدات نظيره الأميركي #دونالد_ترامب بضرب /52/ موقعاً إيرانياً، عبر التلويح باستهداف /290/ موقعاً أميركياً.وذكر روحاني، في تغريدة على “تويتر” مخاطباً […]

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