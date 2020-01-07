عصائب أهل الحق: لن نكتفي باخراج القوات الأميركية

2020/01/07 | 11:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب الأمين العام لعصائب أهل الحق السيد محمد طبطبائي: إن "الأميركيين كانوا يتصورون أنهم بقتلهم القائد قاسم سليماني سوف ينسى الشعبان العراقي والاي...

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