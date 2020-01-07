لوموند تحذر من عواقب “محتملة” للتصعيد الإيراني_ الأميركي في المنطقة

2020/01/07 | 11:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حذرت صحيفة “لوموند” الفرنسية، في افتتاحيتها، من عواقب محتملة للتصعيد الإيراني – الأمريكي في المنطقة، بينها تعليق عمليات قوات التحالف الدولي للكفاح ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، ما ينذر بظهورهم مرة أخرى.وتحت عنوان: “إيران – الولايات المتحدة: ساعة الصقور”، قالت الصحيفة الفرنسية إنه بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم […]

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