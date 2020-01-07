ألمانيا تعتزم نقل بعض قواتها من العراق إلى الأردن والكويت

2020/01/07 | 11:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعتزم ألمانيا نقل بعض وحداتها العسكرية الصغيرة في العراق إلى الأردن والكويت المجاورتين، وسط توترات أعقبت مقتل قاسم سليماني في غارة أمريكية ببغداد الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، الثلاثاء.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية آنيغريت كرامب كارنباور، ووزير الخارجية هايكو ماس، في رسالة لنواب البرلمان إن القوات الموجودة في قواعد عراقية بمدينتي بغداد والتاجي "سيتم نقل عناصرها مؤقتا".وأكد الوزيران أن المحادثات مع الحكومة العراقية بشأن استمرار مهمة تدريب القوات العراقية ستستمر.ولدى ألمانيا حوالي 120 جنديا في العراق ضمن مهمة دولية للمساعدة والتدريب.وقال الوزيران: "سينقل الجنود المرسلون هناك إلى الأردن والكويت، ويمكن إعادتهم إذا استؤنفت التدريبات".وكانت ألمانيا أمرت جنودها في مدينتي التاجي وبغداد بعدم مغادرة قواعدهم عقب مقتل سليماني الأسبوع الماضي بالقرب من مطار بغداد.

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