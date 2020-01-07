شمخاني: لدينا 13 سيناريو للرد على اميركا أدناها (كابوس تاريخي)

2020/01/07 | 11:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اكد امين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني، علي شمخاني، اليوم الثلاثاء، ان لدى ايران 13 سيناريو للرد على اميركا بسبب قتل القائد قاسم سليماني، مبينا ان أدناها سيكون "كابوسا تاريخيا" لأميركا.

وقال شمخاني في تصريح صحفي، حول ردود ايران المحتملة على مقتل سليماني ورفاقه، "اننا نقول للأميركيين فليعلموا بانه تم طرح 13 سيناريو للرد في المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني وحتى لو جرى الاجماع على ادناها فإن تنفيذه سيكون كابوسا تاريخيا للأميركيين".

واضاف انه "بناء على بعض الاعتبارات لا يمكننا الافصاح عن المزيد من المعلومات لوسائل الاعلام لكننا نعد شعبنا البطل بان عمليات الثأر لأخينا الشهيد ليس من المقرر ان تكون في اطار عملية واحدة لآنه وفقا لمضامين بيان قائد الثورة فإن جميع قوات محور المقاومة ستثأر للقائد الشهيد".

وتابع "في الواقع، اقول صراحة انه كان من المفروض على الاميركيين اساسا الا يرتكبوا هذه الجريمة والان وقد تلطخت ايديهم بدم سليماني العزيز فانهم مسؤولون عن جميع التداعيات المحتملة لهذا الامر".

واوضح شمخاني "حين اتخاذ القرارات الاستراتيجية لا يمكن تحديد الموقف الدولي لدولة ما على اساس الانفعال بل هنالك المئات من العوامل الاخرى التي تلعب دورا في القضية".

ولفت الى ان "المجلس الاعلى للأمن القومي وضع متابعة القضية في جدول اعماله ورغم ان اتخاذ القرار سيكون على اساس اعتبارات امنية ودولية ولكن هنالك بالإجمال 19 قاعدة عسكرية من ضمنها 11 قاعدة رئيسية تعد قواعد قيادة اميركية في المنطقة وتقع على بعد مسافات قصيرة من الحدود الشرقية والغربية مع 8 قواعد عسكرية اميركية في شمال وجنوب البلاد هي الان في وضع طارئ ونحن على علم بالإحصائيات الدقيقة لعدد عناصرها ومعداتهم العسكرية ونرصد ادنى تحركات لهم".

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