اعادة افتتاح مجسر ملعب الشعب ذهاباً واياباً امام حركة السير

2020/01/07 | 11:35 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت أمانة بغداد، الثلاثاء، انجاز اعمال الصيانة في مجسر ملعب الشعب بالكامل واعادة فتحه ولكلا الجانبين ( ذهاباً واياباً ) امام حركة السير والمرور .وقالت الامانة في بيان، ان "ملاكاتها في دائرة المشاريع انجزت اعمال صيانة والتأهيل الخاصة بالمجسر المذكور والتي كانت على مرحلتين تمثلت الأولى بقشط واكساء المجسر بالكامل ولكلا الجانبين".واضافت، ان "المرحلة الثانية فتمثلت باستبدال مفاصل التمدد الحديدية لكلا الجانبين ايضاً وبنوبات عمل استمرت على مدار الساعة ليدخل المجسر الخدمة صباح اليوم الثلاثاء".

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