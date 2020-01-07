بالصور.. 6000 مشيع لاستقبال جثمان المهندس بمنفذ الشلامجة مع إيران

2020/01/07 | 11:35 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرةتجمع الآلاف، الثلاثاء، في ساحة الطيران وسط محافظة البصرة لاستقبال جثمان نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، الذي استشهد في غارة جوية أمريكية على مطار بغداد الدولي ليل الخميس الماضي.وذكر مراسل" كلكامش برس"، ان " عدد المشيعين الذين تجمعوا في ساحة الطيران بالبصرة وصل الى قرابة 6 الاف مشيع بعد وصول جثمان المهندس الى منفذ الشلامجة الرابط بين العراق وإيران.

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