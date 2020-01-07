2020/01/07 | 11:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنـت وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء، عن تعييـن (1929) شخص بمختلف الأختصاصات والشهادات خلال العام الماضي 2019 بتوجيه وموافقة من وزيرها صالح عبد الله الجبوري في التشكيلات المحولة مركزياً في هذه الوزارة .وذكر بيان للوزارة وتلقته وكالة صدى، أن “وزارة الصناعة والمعادن وأنسجاماً مع التوجه الحكومي وفرت فرص عمل لتشغيل أصحاب الشهادات العليا والشباب الخريجين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصناعـة تعلن تعييـن 1929 شخصا على الملاك الدائم وبصفة عقد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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