ألمانيا تعلن سحب جزء من جنودها في العراق

2020/01/07 | 11:43 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أعلن الجيش الألماني اليوم أنه سيسحب جزءا من جنوده المنتشرين في العراق لمهمات تدريب، ونقلهم بشكل موقت إلى الأردن والكويت، بسبب التوتر في المنطقة، على خلفية مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.وسيجري تخفيض عديد العاملين في الكتيبة الألمانية ويبلغ عددهم 30 عسكرياً ينتشرون في بغداد وفي ا...

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