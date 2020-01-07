2020/01/07 | 11:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت جثمان الشهيد القائد أبو مهدي المهندس إلى العراق عبر منفذ الشلامجة في محافظة البصرة والآف المعزين باستقباله.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دخول الجثمان الطاهر للشهيد القائد أبو مهدي المهندس عبر منفذ الشلامجة في البصرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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