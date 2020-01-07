2020/01/07 | 11:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّدت هيلين شارمان، أول بريطانية تزور الفضاء، أنها “تؤمن الكائنات الفضائية”، موضحة أنهم “ربما يعيشون بالفعل بيننا على سطح الأرض، وهذه الكائنات الفضائية قد تكون غير مرئية، لذا لا يمكن العثور عليها”.وأمضت شارمان (56 عاماً) 8 أيام في محطة مير الفضائية، بعدما اختيرت من بين 13000 شخص تقدّموا إلى برنامج روّدا الفضاء البريطاني الخاص،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول بريطانية زارت الفضاء تكشف: الكائنات الفضائية موجودة بيننا ولكنها غير مرئية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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