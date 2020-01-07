2020/01/07 | 11:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى إعلاميون سعوديون لاعب المنتخب السعودي السابق وناديي الهلال والاتحاد خميس العويران الذي توفى بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 46 عاما.وغرد الإعلامي مصطفى الآغا: “لاحول ولاقوة إلا بالله رحم الله الكابتن خميس العويران وادخله فسيح جناته والهم أهله وذويه الصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون”.وخضع خميس العويران، لعملية جراحية دقيقة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة النجم السعودي خميس العويران وكالة صدى الاعلام للانباء.

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