الشركات النفطية الأجنبية تجلي موظفيها من كركوك إلى اربيل

2020/01/07 | 11:48 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجلت الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط، الثلاثاء، العشرات من موظفيها من كركوك ونقلهم كخطوة أولية إلى مدينة أربيل.

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