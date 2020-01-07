أسهم طوكيو تنتعش مع انحسار القلق بشأن الولايات المتحدة وإيران

2020/01/07 | 11:48 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتعشت الأسهم اليابانية يوم الثلاثاء، في مكاسب قادتها التكنولوجيا والقطاعات التي يهيمن عليها الطلب المحلي، مع ارتياح المستثمرين حيال توقف التراشق بالتهديدات بين الولايات المتحدة وإيران.

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