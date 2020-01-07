عماد محسن يصل الخرطوم للتوقيع مع الهلال السوداني

2020/01/07 | 11:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل مهاجم فريق الزوراء عماد محسن فجر اليوم الثلاثاء الى العاصمة السودانية الخرطوم للتوقيع مع نادي الهلال السوداني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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