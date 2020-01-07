أحزاب تونسية تقايض الجملي بتعديل حكومته مقابل منحها الثقة

2020/01/07 | 11:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ثلاثة أحزاب تونسية ،اليوم الثلاثاء،رفضها التصويت على حكومة الحبيب الجملي المقترحة، فيما اشترطت أحزاب مثل "قلب تونس" تعديل الجملي لفريقه الحكومي مقابل التصويت، ما يزيد الغموض حول مصير الحكومة المرتقبة.

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