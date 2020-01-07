فيديو : فتاة تحاول الانتحار في السعودية وتطالب بدخول السجن

2020/01/07 | 11:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو تظهر فيه فتاة منقبة، وهي تقف على حافة مبنى كبير، في محاولة منها للإقدام على الانتحار، كما يبدو في المقطع.ويظهر في المشهد فتاة تقف في مواجهة الشارع وقد تجمع أسفل المبنى عدد من المارة انشغل بعضهم بالتصوير والبعض الآخر بمحاولة تهدئة الفتاة […]

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