2020/01/07 | 11:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسدلت الشرطة الستار على جريمة مأساوية تعرضت لها فتاة عمرها 12 عاما، بعد أن باتت سلعة “باعها” والدها لرجل تعرضت على يديه لمحاولة اغتصاب.فقد ألقت السلطات في باكستان القبض على رجل، بعد أن “باع” ابنته مقابل نحو 3 دولارات، وذلك بمدينة قصور في إقليم البنجاب شرقي البلاد.كما اعتقلت الشرطة أيضا المشتري، وفقا لما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص باكستان: أب يبيع ابنته لـ”مغتصِب” مقابل 3 دولارات! وكالة صدى الاعلام للانباء.

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