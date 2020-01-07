2020/01/07 | 12:35 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير قانوني: امريكا لن تلاحق اموال العراق بالخارج بعد تسوية ديوننا معها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/07 | 12:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير قانوني: امريكا لن تلاحق اموال العراق بالخارج بعد تسوية ديوننا معها) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير قانوني: امريكا لن تلاحق اموال العراق بالخارج بعد تسوية ديوننا معها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).