الشمري: اجتماع لقادة المقاومة العراقية خلال الـ24 ساعة المقبلة للإعلان عن جبهة موحدة ضد الوجود الأميركي

2020/01/07 | 12:35 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- كشف المتحدث الرسمي باسم حركة النجباء، نصر الشمري، اليوم الثلاثاء، عن انعقاد مؤتمر موحد لقادة “المقاومة الاسلامية” اليوم او غدا لاعلان جبهة موحدة ضد امريكا.وقال الشمري في بيان، تلقت /SNG/، نسخة منه، ان “هناك اجتماعا يعقده قادة المقاومة الاسلامية العراقية خلال الـ24 ساعة الآتية، من اجل الإعلان عن جبهة موحدة ضد الوجود الأميركي”....

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