2020/01/07 | 12:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة الاتحادية تحسم (172) قضية نوعيّة اغلبها على مسؤولين كبار في الدولة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/07 | 12:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

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