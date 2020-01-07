القبض على شخص بالجرم المشهود أثناء بيعه ابنته في بغداد

2020/01/07 | 12:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن القبض على متهم بالجرم المشهود أثناء قيامه ببيع ابنته وسط العاصمة بغداد.وقالت الوزارة في بيان، إن "مفارز استخبارات بغداد العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على أحد المتهمين وسط بغداد، وبالجرم المشهود أثناء قيامه ببيع ابنته".وأضافت أن "المتهم مطلوب أيضاً وفق أحكام المادة ٢٨ مخدرات، وقد تم تدوين أقوال المتهم وتسليمه الى الجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية وإحالته للقضاء".

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