صور.. القبض على رجل خلال محاولته بيع ابنته في بغداد

2020/01/07 | 12:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن القبض على متهم بالجرم المشهود أثناء قيامه ببيع ابنته وسط العاصمة بغداد.وقالت الوزارة في بيان تلقته “يس عراق”، إن “مفارز استخبارات بغداد العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على أحد المتهمين وسط بغداد، وبالجرم المشهود أثناء قيامه ببيع ابنته”.وأضافت أن “المتهم مطلوب […]

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