2020/01/07 | 12:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور..قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي تقيم مجلس عزاء على أرواح القادة الشهداء.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي تقيم مجلس عزاء على أرواح القادة الشهداء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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