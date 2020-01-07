علاء عباس يوجه رسالة مؤثرة الى جمهور النوارس

2020/01/07 | 12:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، علاء عباس، رسالة الى جماهير نادي الزوراء بعد انتقاله الى صفوف الكويت الكويتي.وكان الكويت قد اعلن رسمياً ضم علاء عباس وامجد عطوان يوم السبت الماضي.وقال عباس الملقب بـ”الاباتشي” عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، “جمهور النوارس..احبتي واخوتي واصدقائي، لم اعلم ان ساعات الوداع عنكم مؤلمة الى هذا

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