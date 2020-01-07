شــاهد بالصـــور : أب يبيــع أبنتــــه في بغــــداد

2020/01/07 | 12:46 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن اعتقال متهم اثناء بيع ابنته في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان لها ان "مفارز استخبارات بغداد العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على أحد المتهمين وسط بغداد، وبالجرم المشهود أثناء قيامه ببيع ابنته".

فيما اضافت انه ...

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