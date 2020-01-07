العراق وهولندا يتفقان على ضرورة التهدئة ومنع التصعيد

2020/01/07 | 12:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقّى محمد علي الحكيم وزير الخارجيّة اتصالاً هاتفيّاً من ستيف بلوك وزير الخارجيّة الهولندي.وجرى خلال الاتصال بحسب بيان وزارة الخارجية، “بحث مُستجدّات الأوضاع في العراق، كما تناول الاتصال مُختلِف أوجه العلاقات الثنائيّة، وسُبُل التعاون في شتى المجالات”.وأكّد الوزير الحكيم “أهمّية تحقيق الشراكة بين العراق وهولندا، واستمرار التعاون في قطاعات التدريب، والتجارة، والزراعة”.مُشدّداً

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