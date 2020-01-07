الأسهم الأوروبية ترتفع مع انحسار توترات الشرق الأوسط

2020/01/07 | 12:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رويترز- انتعشت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، لتتوقف الخسائر التي منيت بها على مدى اليومين السابقين، مع تراجع حدة المخاوف من مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، بينما ارتفعت أسهم شركات السيارات بعدما أعلنت رولز-رويس عن مبيعات سنوية قياسية.

وهدأت يوم الاثنين حدة الخسائر التي منيت بها الأسهم العالمية عقب قتل الولايات المتحدة قائدا عسكريا إيرانيا كبيرا وذلك في غياب تطورات جديدة في المواجهة بين البلدين.

وزاد المؤشر ستوكس 600 نحو 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش، وتفوق المؤشر الألماني داكس على نظرائه.

وارتفع مؤشر قطاع السيارات 0.8 بالمئة بعد أن زادت مبيعات رولز-رويس 25 بالمئة في 2019، مما يبعث على بعض الارتياح حيال القطاع الذي يعاني من تباطؤ الطلب العالمي.

وارتفع سهم بي.ام.دبليو مالكة رولز-رويس نحو 0.8 بالمئة.

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