“مقتدى الصدر” يتوعد ترامب بـ فيتنام جديدة ووحل آخر

2020/01/07 | 12:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ رد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على تهديدات الرئيس الأمريكي ترامب بفرض عقوبات على العراق ، متوعدا بأن العراق سيكون فيتنام جديدة ووحل آخر .pic.twitter.com/qg1RLl6qkm — مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) January 6, 2020 وخاطب الصدر ترامب ، في تغريدة له عبر تويتر، قائلا: “أتهدد شعبا بالجوع والحصار والعقوبات يا ابن الملاهي وصالات القمار والنوادي […]

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