واشنطن: قرار البرلمان العراقي اصابنا بخيبة امل وعلى عبدالمهدي استيعاب تواجد قواتنا

2020/01/07 | 12:49 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن قرار مجلس النواب العراقي بشأن اخراج القوات الأميركية أص...

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