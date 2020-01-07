محمد الحنفي - من يرفع المعاناة عن عمال ضيعات: بلكرن لعظيمات الخمالة، بدائرة سيدي بوعثمان إقليم الرحامنة؟...

2020/01/07 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي إن المفروض في الدولة المغربية، وفي سلطاتها المبثوثة هنا، أو هناك، وفي كل مكان من هذا الوطن، أن تقوم بدورها، في حماية الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، بحكم التصديق عليها، أو المصادقة عليها، وخاصة حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ليس في الحواضر فقط؛ ولكن كذلك: حتى في القرى، والبوادي، التي تركت الإقطاع المتبرجز، يفعل فيها ما يشاء، وبمباركة السلطات المحلية، وا......

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