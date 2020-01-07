عبدالرزاق دحنون - حدثنا عن العدالة يا أردَشير

2020/01/07 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون "إذا بخلت السماء بقطرها جادت سحابتنا بدرها" أردَشير1نقل المبرد المتوفى سنة 286 من الهجرة في كتابه الكامل عبارة تقول "عدل السلطان خير من خصب الزمان" وقد كنتُ أحسب هذا القول عربي النِجار لحين مطالعته في كتاب "عهد أردَشير" بتحقيق العلامة النابه والباحث الجليل الدكتور إحسان عباس -رحمه الله- والمنشور بطبعة أنيقة سنة 1967.يقول أردَشير: يجب على السلطان أن يكون فائض العدل, فإن العدل جماع......

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