عجلة دوري السلة تعود للدوران بحضور ثمانية أندية

2020/01/07 | 12:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدّدت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة السلة بعد غد الخميس موعداً لاستئناف الدوري الممتاز للموسم 2019-2020 ،الذي توقفت منافساته يوم السادس والعشرين من شهر تشرين الأول الماضي على إثر الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح.

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