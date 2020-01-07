خبير اقتصادي: تطبيق العقوبات الامريكية على العراق تعني “المجاعة”

2020/01/07 | 12:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أكد الخبير الاقتصادي همام الشماع، ، ان تطبيق العقوبات الامريكية الاقتصادية على العراق ستؤدي الى انهيار الاقتصاد بشكل كامل وبالتالي تؤدي الى “المجاعة” نظراً لارتفاع اسعار المواد الغذائية.واوضح الشماع في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، ان “الولايات المتحدة الامريكية لو رفعت الحماية عن اموال العراق فانه البلاد سوف تخسر المليارات وانها […]

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