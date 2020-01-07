مصدر: القوات الامريكية تعتزم انشاء مطار لطائرات عملاقة في عين الاسد

2020/01/07 | 12:56 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر امني في محافظة الانبار، الثلاثاء، عن عزم القوات الامريكية انشاء مطار لطائرات بي 52 القاصفة العملاقة داخل مبنى قاعدة عين الاسد الجوية غربي المحافظة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامريكية تعتزم انشاء مطار دولي عملاق وذات مواصفات عالمية لطائرات بي 52 العملاقة في قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي في قضاء هيت غربي محافظة الانبار"، مشيرا الى "قيام القوات الامريكية المتمركزة داخل مبنى القاعدة بعمليات توسيع لبنى المطار من جهة ناحية كبيسة".

واضاف المصدر، أن "القوات الامريكية قامت بعمليات توسيع للبنى في المطار لغرض انشاء مدرج للطائرات بي 52"، موضحا أن "هذا المطار في حال انشاءه يعد من اهم المطارات في العالم كونه مخصص لطائرات بي 52 العملاقة، كالمطار الموجود في بريطانيا".واشار المصدر، الى ان "القوات الامريكية قامت بوضع سياج على المساحة المختارة، وفرضت اجراءات احترازية تمهيدا للمباشرة بالعمل بإنشاء المطار في غضون الفترة القليلة المقبلة".





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