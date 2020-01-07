عصائب أهل الحق: لن نكتفي باخراج القوات الأميركية من العراق

2020/01/07 | 12:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … قال نائب الأمين العام لعصائب أهل الحق السيد محمد طبطبائي، اننا لن نكتفي باخراج القوات الأميركية من العراق وأن الرد على اغتيال الشهداء قاسم سليماني وابومهدي المهندس ورفاقهما سيكون حاسمًا كما قال آية الله العظمى السيد القائد علي الخامنئي حفظه الله.في هذا الإطار، يقول نائب الأمين العام لعصائب أهل الحق السيد محمد طبطبائي […]

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