التلفزيون الإيراني: مصرع وإصابة 83 شخصاً بتدافع خلال تشييع سليماني في كرمان

2020/01/07 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أفاد التلفزيون الإيراني، الثلاثاء (07 كانون الثاني 2020)، بمصرع وإصابة 83 شخصاً جراء التدافع الذي...





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