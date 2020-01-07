النجباء: اجتماع لقادة المقاومة وتشكيل جبهة موحدة

2020/01/07 | 13:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث الرسمي باسم حركة النجباء العراقية نصر الشمري عن انعقاد اجتماع قادة المقاومة الاسلامية العراقية خلال 24 ساعة الآتية قائلا، اجتماع قادة ال...

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