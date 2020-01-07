الاتحادية : حسمنا 172 قضية نوعيّة اغلبها على مسؤولين كبار في الدولة

2020/01/07 | 13:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أكدت المحكمة الاتحادية العليا، انها حسمت اكثر من (172) قضية دستورية خلال عام 2019 ، مشددة على أن الاحكام الصادرة شملت العديد من المجالات من بينها عمل مجلس النواب وصحة التصويت على وزراء ومكافحة الفساد والاسرة والطفولة والتربية والتعليم ومنظومة العدالة.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه […]

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