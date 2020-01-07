2020/01/07 | 13:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن نجم برشلونة الفرنسي أنطوان غريزمان، لا يعارض عودة البرازيلي لاعب سان جيرمان نيمار، إلى كامب نو من جديد، رغم أن هذا الأمر سيؤثر على فرص مشاركته كأساسي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن عودة نيمار المحتملة إلى برشلونة، ستؤثر بشدة على فرص مشاركة غريزمان وكذلك الفرنسي عثمان ديمبلي.

وأكدت الصحيفة أنه وفقا لمصادر قريبة من غريزمان فإن "صاحب الـ28 عامًا لا يولي اهتمامًا كبيرًا بفكرة عودة نيمار، فالموضوع بالنسبة له أمر عادي للغاية، ولن تزعجه الصفقة حال إتمامها".

وأشارت إلى أن "غريزمان يدرك حالة التجانس والانسجام بين ثنائي برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز مع نيمار، والتي لم يصل لها حتى الآن، لكنه لا يبدو رافضا لهذا الثلاثي".

ويعلم غريزمان أنه "قد يفقد أهميته بعض الشيء، لكن في الوقت نفسه يؤمن بأن مستقبله في برشلونة مع تقدم ميسي وسواريز في العمر".

بالإضافة إلى ذلك، يحافظ غريزمان أيضًا على علاقة جيدة مع نيمار، حيث التقيا في العديد من المباريات، وأشادا ببعضهما البعض على شبكات التواصل الاجتماعي، كما أن لديهما أصدقاء مشتركين مثل مبابي وفيليبي لويس، بالإضافة إلى لاعبي برشلونة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غريزمان لا يهتم بعودة نيمار الى برشلونة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غريزمان لا يهتم بعودة نيمار الى برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).