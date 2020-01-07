شهد: نطمح لإعادة إنجاز قطر والتأهل للاولمبياد

2020/01/07 | 13:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد مدرب المنتخب الاولمبي بكرة القدم عبد الغني شهد، اليوم الثلاثاء، ان طموح الفريق هو التأهل لأولمبياد طوكيو.

وقال شهد في المؤتمرالصحفي قبل لقاء استراليا غدا في افتتاح كأس اسيا تحت 23 عاما "اعرف المنتخب الاسترالي جيدا ولدينا طموحات كبيرة بإعادة انجاز قطر".

وتابع "نمتلك لاعبين واعدين مؤهلين للتأهل الى اولمبياد طوكيو، مثلما حدث في ريو دي جانيرو 2016".

واكد ان "الفريق مشارك ضمن السن القانوني المحدد في لوائح الاتحاد الاسيوي وحساباتنا الحالية تنصب في المجموعة فقط ولدينا معلومات كافية عن كل الفرق".

وزاد شهد بأن "مباراة استراليا هي مدخل للبطولة ولدينا معلومات وافية عن الفريق الاسترالي وان ابعاد اربعة لاعبين منه هي نقطة ايجابية للفريق العراقي".

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