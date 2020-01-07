35 قتيلا و48 جريحا بتدافع خلال جنازة سليماني في مسقط رأسه

2020/01/07 | 13:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء، بسقوط 35 قتيلا و48 مصابا في حادث تدافع خلال جنازة قاسم سليماني في مسقط رأسه بإقليم كرمان.

وذكر التلفزيون في خبر، ان "35 شخصا قتلوا وإصابة 48 آخرين إثر التدافع الشديد خلال تشييع جثمان قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني في مدينة كرمان جنوب شرق إيران".

ووصل إلى مطار "آية الله هاشمي رفسنجاني" في مدينة كرمان، صباح اليوم الثلاثاء، جثمان قائد الحرس الثوري قاسم سليماني ومعه العميد حسين بورجعفري، لتشييعه ودفنه بمسقط راسه كرمان جنوب شرق ايران.

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