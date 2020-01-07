ضبط متهم انتحل صفة موظف في النزاهة بهدف الابتزاز

2020/01/07 | 13:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن تمكنها من ضبط شخص انتحل صفة موظف بهيئة النزاهة في محافظة كربلاء، مبينة قيام المتهم بتهديد مسؤول أملاك المحافظة.

وقالت الهيئة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "فريق عمل من مكتب تحقيق كربلاء التابع لها تمكن بالتنسيق مع خلية الصقور الاستخبارية في المحافظة من ضبط متهم، ينتحل صفة محقق في الهيئة والاتصال بمسؤول شعبة أملاك المحافظة، وتهديده بوجود ملفات فساد عليه في الهيئة".

وبينت أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بعملية الضبط، التي تمت بناءً على مذكرة قضائية وفق القرار 160 لسنة 1983، وعرضه رفقة المتهم على قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

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