2020/01/07 | 13:08 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد شدد وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء، على أن العراق لن يسمح بأن يكون ساحة حرب.ودعا الحكيم، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الهولندي ستيف بلوك، إلى ضرورة احترام السيادة العراقيّة، وإيقاف الانتهاكات، مُثمِّناً جُهُود هولندا ضمن التحالف الدوليّ لمُحارَبة داعش.وأكد على أهمّية تحقيق الشراكة بين العراق وهولندا، واستمرار ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يؤكد أن العراق لن يسمح بأن يكون ساحة حرب) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية يؤكد أن العراق لن يسمح بأن يكون ساحة حرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).