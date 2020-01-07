2020/01/07 | 13:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة مشاهد من سقوط عشرات القتلى بين مشيعي قاسم سليماني بحادثة تدافع بمدينة كرمان مسقط راس سليماني الثلاثاء .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفـــيديو.. وفيات وجرحى بتشييع قاسم سليماني في مدينة كرمان) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفـــيديو.. وفيات وجرحى بتشييع قاسم سليماني في مدينة كرمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).