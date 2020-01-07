الخارجية الامريكية: لا مناقشات بشان فرض عقوبات على العراق

2020/01/07 | 13:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة نفت وزارة الخارجية الأميركية الانباء المتداولة بوجود مناقشات لفرض عقوبات على العراق ولاتوجد نية لفرضها حاليا.وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورغان أورتاغاس في تصريح متلفز ان : العراق حليف الولايات المتحدة و الخيارات الدبلوماسية مازالت مطروحة معه.وأضافت أورتاغاس ان : المشاكل قد تحدث بين الحلفاء والخيار الدبلوماسي هو الافضل لحل الازمات والمشاكل بينهم.وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد امس الاثنين بفرض عقوبات على بغداد لم يروا مثلها من قبل وان بلاده لن تغادر العراق قبل أن يدفع تكلفة قواعدها العسكرية التي بنتها في هذا البلد.

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