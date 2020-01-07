نائب بالفتح: نصرنا المقبل بعد اخراج الأميركان سيكون بتسمية رئيس الوزراء

2020/01/07 | 13:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف الفتح حسن سالم، الثلاثاء، ان القوى السياسية ستحقق نصرا جديدا بتسمية رئيس للوزراء يحفظ هيبة واستقلال العراق بعد نجاحنا في التصويت على قرار اخراج القوات الأميركية.وقال سالم في تصريح لـ/المعلومة/ زواطلعت عليه وكالة صدى، إن “تكاتف القوى الوطنية السياسية داخل مجلس النواب عامل مهم في تسمية رئيس وزراء جديد يحفظ

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