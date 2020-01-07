القوات البرية تكشف عن مشروع يمنع تسلل داعش عبر الحدود

2020/01/07 | 13:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قائد القوات البرية الفريق الركن جمعة عناد عن وجود خطط مشروع يمنع تسلل عصابات داعش الإرهابية عبر الحدود.وأكد قائد القوة البرية الفريق الركن جمعة عناد ، اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش العراقي من فرق وألوية ماسكة الحدود بقوة ، مبيناً أن الوزارة زودت قوات الجيش بكاميرات حرارية متطورة.وقال عناد لوكالة الأنباء العراقية

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