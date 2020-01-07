صحفي روسي ينفي تصريح نسب لبوتين بشأن العقوبات الأميركية على العراق

2020/01/07 | 13:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نفى الصحفي الروسي ذو الأصول العراقية، سلام مسافر، الانباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرفض تصريحات ترمب بفرض العقوبات على العراق وأنه سيقف مع بغداد.وقال مسافر في تغريدة له، “طنين حول بوتين! لايكف الذباب الالكتروني عن تلفيق تصريحات كاذبة ينسبها للرئيس الروسي بوتين.[…]

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